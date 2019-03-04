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İHA için yeni yazılım geliştirildi

04.03.2019 10:02

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı köşeye sıkıştırmasının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Yapılan açıklamada insansız hava araçları için yeni bir yazılımın geliştirildiği ifade edildi.


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