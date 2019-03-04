İHA için yeni yazılım geliştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı köşeye sıkıştırmasının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Yapılan açıklamada insansız hava araçları için yeni bir yazılımın geliştirildiği ifade edildi.
İHA için yeni yazılım geliştirildi04.03.2019 10:02
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