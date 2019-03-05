İflas eden Fleetcorp'un araçları icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı 05.03.2019 17:04

Araç kiralamada en büyük filolardan birine sahip olan Fleetcorp'un iflasının ardından, şirkete ait 26 bin araç İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst segmentten alt segmente varana kadar birçok araca sahip olan firmanın araçları herkese hitap ederken, araçlar piyasanın yarı fiyatından satışa çıkarıldı.