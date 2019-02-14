İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı: "2014 Türkiye'sinde Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türkiye'de doğruları gerçekleri kendi inancı, kendi anlayışıyla yazan ve anlatan birileri için çok görüyor. Ve ne yazık ki 1998'lerin 1999'ların yani geçen yüzyılın mağdurları bugün yeni yüzyılda 2014 Türkiye'sinde takiyyenin şahını yaparak, takiyyenin en başarılısını ortaya koyarak bu ülkenin insanlarına ve ülkesine sahip çıkan herkese herhangi bir siyasi görüşe, cemaate, cemiyete bakmaksızın bir savaşı açmış durumda. Bugün için açılan savaş gazete üzerinden devam ediyor. Dün başka birşeyin üzerindendi, başka bir kesimin üzerindendi, askerin üzerindendi, sonra polisin üzerinden devam etti bugün gazeteciler üzerinden devam ediyor. Zannedilmesin ki yarın, bugünkü gözaltı kararlarına imza atan adı da dinimizi çağrıştıran hakimler bu ahtapot tarafından sarılmayacak, bu timsah tarafından yutulmayacak zannedilmesin, zannedilmemelidir."
İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı14.02.2019 13:04
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