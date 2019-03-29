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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

29.03.2019 09:54

Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...


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