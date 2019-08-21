İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun hava saldırılarında aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının vurduğu bir hastane hizmet dışı kaldı.
İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var21.08.2019 16:05
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