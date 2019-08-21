İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var 21.08.2019 16:05

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun hava saldırılarında aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının vurduğu bir hastane hizmet dışı kaldı.

