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İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

21.08.2019 16:05

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun hava saldırılarında aralarında bir sağlık çalışanının da bulunduğu 5 sivil yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının vurduğu bir hastane hizmet dışı kaldı.


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