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İdlib'de yaralı askerlerin tahliye anları kamerada! İşte o anlar (Video)

06.05.2019 12:20

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti. Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi. İşte askerlerin tahliye anları kameralara böyle yansıdı...


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