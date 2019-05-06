Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti. Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi. İşte askerlerin tahliye anları kameralara böyle yansıdı...
İdlib'de yaralı askerlerin tahliye anları kamerada! İşte o anlar (Video)06.05.2019 12:20
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