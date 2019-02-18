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İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı! En az 15 ölü, 30 yaralı

18.02.2019 16:28

Suriye’nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.


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