İdil Fırat'ın şaşaalı kına gecesinden görüntüler... 28 Ağustos 2018, Salı

Ani başlayan ilişkisi ve evlilik kararıyla şaşkınlık yaratan İdil Fırat, evliliğe adım adım yaklaşıyor. Dün gece Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesi görüntüleri ise sosyal medyada olay yaratıyor. Salona taht üzerinde giren İdil Fırat gece boyunca dans etti. Müstakbel eşini yanından ayırmaması da gözlerden kaçmadı...