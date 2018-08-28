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İdil Fırat kına gecesinde coştu!

28 Ağustos 2018, Salı

Dün gece Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesinde gelin adayı İdil Fırat coştu. 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat kına gecesinde durmadan oynadı.

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