Dün gece Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesinde gelin adayı İdil Fırat coştu. 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat kına gecesinde durmadan oynadı.
İdil Fırat kına gecesinde coştu!28 Ağustos 2018, Salı
- İdil Fırat kına gecesinde coştu!
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