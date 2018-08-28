İdil Fırat kimdir? İdil Fırat'ın kına gecesinden görüntüler... 28 Ağustos 2018, Salı

İdil Fırat özellikle son dönemde yaşadığı aşkla adından çok söz ettiriyor. İdil Fırat kimdir sorusu ise her gün daha bir merak konusu oluyor. Ani başlayan ilişkisi ve evlilik kararıyla şaşkınlık yaratan İdil Fırat, evliliğe adım adım yaklaşıyor. Dün gece Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen kına gecesi görüntüleri ise sosyal medyada olay yaratıyor. İşte merak ettiğiniz İdil Fırat kimdir, İdil Fırat'ın kına gecesi görüntüleri haberimizin detayında...