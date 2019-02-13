Haberler Web TV "İddaa" ihalesi sonuçlandı

"İddaa" ihalesi sonuçlandı

13.02.2019 12:22

Kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi sundu.


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