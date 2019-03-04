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İçişleri duyurdu: Şubat ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

04.03.2019 16:57

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi. " dedi.


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