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İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

22.04.2019 15:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişinin Akkuzulu Köyü'nden olduğunu söyledi. Soylu, "Dışarıdan insan taşındığı yönünde herhangi bir somut bulguya şu ana kadar rastlanmamıştır. Bu meseleyi bize yıkıp, buradan siyasi rant elde etmeye çalıştıkları açıktır" dedi.


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