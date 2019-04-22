İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama 22.04.2019 14:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişinin Akkuzulu Köyü'nden olduğunu söyledi. Soylu, "Dışarıdan insan taşındığı yönünde herhangi bir somut bulguya şu ana kadar rastlanmamıştır" dedi.