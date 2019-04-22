İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişinin Akkuzulu Köyü'nden olduğunu söyledi. Soylu, "Dışarıdan insan taşındığı yönünde herhangi bir somut bulguya şu ana kadar rastlanmamıştır" dedi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama22.04.2019 14:50
- Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi (Video)
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama
- Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na saldırıya yönelik açıklama
- Büyükçekmece'ye Almanya'dan seçmen kaydı yapılmış
- Sri Lanka'da yeni patlama! Sri Lanka'da patlama anı kamerada (VİDEO)
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama
- Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü
- Kağıthane'de bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada (VİDEO)
- Bursa'da alkol masasında silahlı kavga!
- YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını gündemine aldı
- Son dakika: Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
- Sri Lanka'da bir patlama daha
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.