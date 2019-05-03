İçişleri Bakanlığı'ndan Çubuk'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklama 03.05.2019 12:16

İçişleri Bakanlığı'ndan, Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı şehit cenazesinde yaşanan gerginlikle ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada korumaların usulüne uygun davranmadığı ve adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin bu gelişmeyi A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirdi.