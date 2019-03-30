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İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı

30.03.2019 12:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili,"Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak. 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak." diye konuştu.


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