İçişleri Bakanlığı seçim güvenliği tedbirlerini açıkladı 30.03.2019 12:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili,"Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak. 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak." diye konuştu.