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İçişleri Bakanlığı: Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişi daha çıkarıldı

07 Şubat 2019, Perşembe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin daha kurtarıldığını bildirdi.


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