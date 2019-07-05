İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili flaş açıklama 05.07.2019 17:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil. Elde edilen birtakım bilgiler var netleşince kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşayan Suriyeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ​

Seyir halindeki bir aracın içinde biz EYP olduğunu düşünüyoruz. Labarotuvar sonuçlarına ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Ve ikisi hayatını kaybetti, öldü. Birisi de şu anda ağır yaralı.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN PATLADI

Araç seyir halindeyken patladı. Ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı, veya başka bir iç/dış etkenden kaynaklanmıştır ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler, veriler geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile hasar söz konusu değildir. Ve ilgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bilgiler veriler var. Netleştiğinde paylaşılacaktır.