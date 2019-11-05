İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: "Bu ülkeyi PKK'lılar şikayet eder!" 05.11.2019 11:53

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı bir konferansta Türkiye'yi şikayet etmesine sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkeyi şikayet edenler bellidir, PKK'lılar şikayet eder" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı bir konferansta Türkiye'yi şikayet etmesine sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkeyi şikayet edenler bellidir, PKK'lılar şikayet eder" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunma, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğruysa ben milletimden özür dilerim. İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamının olmadığını burada bir kez daha ifade ederim. Bu millet her pazartesi sabahı ve Cuma akşamı bize İstiklal Marşı okuttu. Bu milleti satmayacağız diye söz verdik. Bu ülkeyi satanlar sebebiyle orada Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysam kusurumu kabul ediyorum. Bu insanlar neden şuan Rasulayn ve Tel Abyad'da var bana bunun cevabını verir misiniz. Misket oynamaya mı gittik biz oraya. PYD/OKK'nın Türkiye'deki ortakları kim? Sözylediğimiz her sözün arkasındayız. Buradan ana muhalefet partisine de sesleniyorum. Bu ülkede CHP'nin Genel Başkanı olan Deniz Baykal ve niceleri benim ülkemi satmadı dışarıda. Bu ülkeyi şikayet edenler belli. Bu ülkeyi PKK'lılar şikayet eder." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza atmış, Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDP'li belediye başkanlarını savunmuştu. İmamoğlu, Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etmişti.