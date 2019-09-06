İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB'ye kayyum açıklaması! İBB'ye kayyum atanacak mı? 06.09.2019 14:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da eleştirmiştiniz. 'Pejmürde ederim' demiştiniz. İstanbul'a da mı kayyum atanacak, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Pazar günü açıklayacağım" cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti. Soylu'nun bu açıklamalarının ardından 'İBB'ye kayyum atanacak mı?' sorusu büyük merak konusu oldu.

Soylu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"BELEDİYE ŞOV YERİ DEĞİLDİR"

"Belediye şov yeri değil, israf söz konusuysa bakanlığa söylenir. Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız. Bu kamu zararı oluşabilecek şekilde sergilenmiştir. Araçlar hizmetten çekilmiştir."

"İSTANBUL'DA ALDIĞI OYU BÖLÜCÜLERE MEŞRUİYET TAŞIMAK İÇİN KULLANANLARA SORMAK LAZIM"

"Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye'nin yıllarca canını acıtan, Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var. Bunda basın yayın organlarında buna duyarsızlık gösterenler var. Biz hepimiz öleceğiz, tarih bunları kaydedecek