İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması 09.04.2019 17:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Büyükçekmecedeki sahte seçmen skandalıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hile, yolsuzluk ve usulsüzlük var. Belediye verdiği bilgilerle Emniyet'i yanılttı.'' dedi.