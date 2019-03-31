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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oy kullandı

31.03.2019 13:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı.


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