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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Diyarbakır’da 5 ton esrar ele geçirildi

12.02.2019 17:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar" dedi.


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