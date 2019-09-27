İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana'daki patlamayla ilgili A Haber'e özel açıklamalar (Video) 27.09.2019 01:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da polis servis aracını hedef alan terör örgütünün belirlendiğini söyledi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede en üst noktada olduğunu ifade etti. Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti" için "terörle mücadelede milattır" diyen Soylu, terör örgütünden ikna edilerek adalete teslim olanlara ilişkin son rakamı da paylaştı.