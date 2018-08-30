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  • "İçerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum"

"İçerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum"

30 Ağustos 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten vesayetin aracı haline gelen değil; ülkesini ve milletini en iyi savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır. Milli Savunma Üniversitemiz'in bu doğrultada çok önemli çalışmalar sergilediğini biliyorum..."

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