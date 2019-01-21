Türkiye, 1 Ocak 2019 itibariyle plastik ürünlerle mücadelede yeni bir boyuta geçmişti. Şimdi ise uzun vadede hazırlıkları devam eden ve tamamlanan 4 yıllık bir süreci karşılayacak içecek ambalajlarının depozitolu alma durumu gündemde. Türkiye çevre sağlığını korumak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için proje üstüne proje geliştiriyor. Ücretli poşet uygulamasının ardından bakanlık tarafından yapılan açıklama ile 2023'e kadar içecek ambalajları depozitolu hale gelecek. Süreç nasıl işleyecek, içecek ambalajlarına depozit nasıl olacak? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlattı. İşte detaylar...
İçecek ambalajlarına depozit nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek...21 Ocak 2019, Pazartesi
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