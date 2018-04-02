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İbrahim Tatlıses'ten 'Yaylalar' türküsü!

01 Nisan 2018, Pazar

Ünlü isimler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başarıyla sonuçlandırdığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bugün Hatay'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu destek ziyaretinde İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. İşte o türkü...

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