İbrahim Tatlıses’in 'Münbiç’i dolaşta gel' deyince Erdoğan'ın gülüşü 02 Nisan 2018, Pazartesi

Ünlü isimler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başarıyla sonuçlandırdığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bugün Hatay'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu destek ziyaretinde İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. Ttalıses, 'Münbiç'i dolaşta gel' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülüşü kameralara takıldı. İşte o anlar...