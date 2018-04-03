İbrahim Tatlıses’in 'Münbiç’i dolaşta gel' deyince Erdoğan'ın gülüşü

Ünlü isimler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başarıyla sonuçlandırdığı Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bugün Hatay'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu destek ziyaretinde İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. Ttalıses, 'Münbiç'i dolaşta gel' deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülüşü kameralara takıldı. İşte o anlar...
İbrahim Tatlıses’in 'Münbiç’i dolaşta gel' deyince Erdoğan'ın gülüşü02 Nisan 2018, Pazartesi
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Bu kare beklenen karedir. Kürt ve arap kökenlilerin hemde yıllarca bu konuda ismi çok ca geçen isimler bile devlete bu konuda ne kadr çok destek verdiğinin kanıtı değilmidir ki bunu aslında onlar söylemeden de anlamak gerekir. Olan biten herşey gözümüzün önünde cereyan ediyor ma ahala gördüğünü yanlış anlamak için kendini yorun insanların sayısı hiçde azımsanacak kadar az değil. işin en acı tarafı da budur bence
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