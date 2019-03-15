İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'yı görenler hayrete düştü. Geçtiğimiz gün doğum günü olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından kızı Elif Ada ile duygusal bir fotoğraf yayınladı. İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın babasına benzerliği dikkat çekti. '8 yıl önce tekrar doğdum' diyen Tatlıses, hayranlarına sevgiyle seslendi. İşte usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali...
İbrahim Tatlıses'in kızının son halini görenler hayrete düştü! Babasına benzerliğiyle dikkat çekti15.03.2019 15:16
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