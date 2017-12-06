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: "Kılıçdaroğlu ifadelerine açıklık getirmeli"

05 Aralık 2017, Salı
Asılsız iddialar ve sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de yerli ve milli medyaya tehdit ve hakaretler savurdu. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Kılıçdaroğlu ifadelerine açıklık getirmeli" dedi.
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