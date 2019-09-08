İBB'ye kayyum atanacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama! 08.09.2019 13:04

İBB'ye kayyum atanacak iddiaları gündemdeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında "İstanbul ve Ankara için bir kayyum ataması söz konusu değildir. Kayyum terörle iş birliği olan belediyelere atanır" ifadelerini kullandı.

İBB'ye kayyum atanacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Konuyla ilgili bir açıklama geldi. CNNTürk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Soylu, kayyum atamalarının sadece terörle ilişkili olan belediyelere yapıldığını İstanbul ve ankara için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu şöyle devam etti:

"İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanını seçilme kararıdır. Hem demokratik, hem de hukuki bir karardır.İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Benim çöpümü topla, suyumuı akıt, başıma bir iş geldiğinde çözmeye çalış bir belediye bunun için seçilir. Türkiye'yi idare etmek büyük büyük laflar söylemek için de seçilmez. İşini iyi yapmak için seçilir."

"Belediyeler önemli işlerdir. Türkiye yönetmeye hevesli olabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapacaksınız. Bu belediyelerin Diyarbarkı, Van, Mardin bunların alınmasının terörle ilişkili olduğunu ifade ettim. Diyarbakır'a gidip ziyaretlerde bulunuyor. 'Burdan size 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben selam falan göndermedim. Bizde İstanbul seçmeniyiz. Ben de eşim de selam falan göndermedim. Bir İstanbul Belediye Başkanı bunu söyleyemez. Ben uyarmak durumundayım. Terörle ilişkisi olan belediyelere kayyum atandı diye destek vermeye giden İmamoğlu neden oradaki acılı anneleri görmedi? Diyarbakır HDP binası önünde Hacire Anne de vardı? Bu feryada devlet baksın demek yanlış."

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

ABD İLE ORTAK DEVRİYE

Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.

AVRUPA'NIN TUTUMU SAMİMİYETSİZ

Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.

AVRUPA'YA KAÇAN FETÖ'CÜLER

Yunanistan burada FETÖ'cüler için bir geçiş ülkesi. On binlerce insan sınırı geçti, biz bunların bir çoğunu yakalıyoruz. Bu yıl 8 bin kişi sınırdan Yunanistan'a geçti. Yunanistan bunlardan yakaladıklarını Türkiye sınırına bıraktı ancak aralarında bir tane FETÖ üyesi yok.

Yurt dışından bir teröristin bile getirebilmesi bile Türkiye'nin gücünü gösterir. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim.

FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE

Çok zor bir coğrafyada mücadele ediyoruz. Son dönemde ciddi bir terör olayı olmadı. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den arınınca terörle mücadelemizde daha sağlam adımlar atabildik.

Yerli silahlarımız terörle mücadeleyi ilerletti. Güvenlik güçlerimizin öz güvenini arttırdı. Teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Bir saniye yüz bin fotoğraf tarayabiliyor ekiplerimiz. Geçen yıl 361 olay engellemişiz, bu yıl bu sayı 182'ye ulaşmış durumda. Daha dün 5 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

TUNCELİ'DE 65 TERÖRİST KALDI

Ben dün Tunceli'deydim. Bundan bir iki yıl öncesine kadar Aliboğazı'na, Pülümür Deresi'ne girmek mümkün değildi. Yaptığımız mücadelelerle bölgeyi büyük oranda terörden arındırdık. Tunceli'de şuanda dağlarda 65 tane terörist var. Bunun 13 tanesi TİKKO, 52 tanesi de PKK'lı.

BELEDİYELERE ATANAN KAYYUMLAR

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

Kayyumlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.