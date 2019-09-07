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İBB'nin Yenikapı'daki araç kara propagandası tutmadı! Çark başladı (Video)

07.09.2019 12:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lüks araç propagandası tutmadı, algı oluşturanlar çark etmeye başladı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş "Bu mesele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dışında gelişti" dedi. 80 milyonun gözü önünde gerçekleri gizlemeye çalıştı. Yarkadaş, aralarında Mahmut Tanal ve Aykut Erdoğdu'nun da olduğu CHP'li vekillerin günlerdir yaptığı propagandayı da görmezden geldi.


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