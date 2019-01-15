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İBB'nin yayınladığı Sevdamsın İstanbul başlıklı video büyük ilgi gördü

15 Ocak 2019, Salı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul konulu kısa film büyük ilgi gördü. Sevdamsın İstanbul başlığı ile sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı.


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