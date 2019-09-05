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İBB'den kara propaganda! İşte CHP'nin "İBB'de israf" algısını çürüten rakamlar

05.09.2019 13:18

Beylikdüzü Belediyesi Başkalığı döneminde yaptığı israflarla belediyenin borcunu 5 katına çıkaran İBB Başkanı İmamoğlu ve yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu'nun son algı operasyonu İBB'deki hizmet araçları üzerinden oldu. Vatandaşların hizmeti için kullanılan araçlarla ilgili manipülatif bir paylaşımda bulunan CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu, hizmet araçlarıyla "israf" algısı yaptı. Kaftancıoğlu'nun bu iddiası kısa sürede belediyenin resmi raporlarında yer alan rakamlarla çürütüldü. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu...


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