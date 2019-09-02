İBB'den İSPARK'a ve İSBİKE'ye büyük zam! İşte yeni zamlı ücretler 02.09.2019 12:56

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından zamlarla göreve başladı. İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur, İSBİKE ve İSPARK ücretlerine de zam geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); İstanbul'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam yapıldığını açıklamıştı. İBB, İSPARK'a ve İSBİKE'ye büyük oranda zam yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); İSBİKE ve İSPARK'ta ücret tarifesinde değişikliğe gitti.

Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.

İSPARK Belgrad ormanları giriş fiyatını yüzde 50 arttırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptı.

İşte eski ve yeni ücret tarifeleri:

İSBİKE eski ücret tarifesi

İSBİKE yeni ücret tarifesi

İSPARK Belgrad Ormanları ücret tarifesi