İBB'den FSM Köprüsü ile ilgili flaş açıklama

İBB'den yapılan son dakika açıklamasında "Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek" denildi.
İBB'den FSM Köprüsü ile ilgili flaş açıklama02 Ocak 2019, Çarşamba
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