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İBB'den FSM Köprüsü ile ilgili flaş açıklama

02 Ocak 2019, Çarşamba

İBB'den yapılan son dakika açıklamasında "Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek" denildi.


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