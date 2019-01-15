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İBB’den çocuklara karne hediyesi

15 Ocak 2019, Salı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi” sunuyor. Müzikal, komedi ve kukla türlerinde 129 farklı çocuk oyunu 300 seansta karne sevinci yaşayan izleyiciyle buluşacak. Oyunlar, İstanbul genelinde 14 ayrı İBB Kültür Merkezi’nde 19-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.


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