İBB'de yeni işçi kıyımları kapıda! Referansın varsa torpilliysen CHP torpilsize İBB bakacak 20.09.2019 17:04

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten hemen sonra işçi kıyımları yaparken, partisinin il başkanlığının ilçe başkanlıklarına “Sizin referansınız olan cv’leri bize, diğerlerini İBB’ye gönderin” dediği ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben CHP İl Başkanı olarak işe alımlarda asla partizanlık yapılmasına izin vermeyeceğim." sözleri yalan oldu.

CHP İl Başkanlığı, ilçe başkanlıklarına genelge göndererek, başvuruların ayıklanmasını istedi ve "Sizin referansınız olan cv'leri bize, diğerlerini İBB'ye gönderin" dedi.

İmamoğlu'nun başkanlığı kazanmasıyla birlikte ilçe ve il örgütlerine İBB'de iş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı. 39 ilçeden 30 binin üzerinde başvuru gelince CHP İl Başkanlığı ilçe başkanlıklarına bir genelge gönderdi.

Akşam'ın haberine göre; CHP İstanbul İl Sekreteri Dr. Hale Özcömert Coşkun imzasıyla 39 ilçe başkanlığına gönderilen 'İş başvuruları' başlıklı 16 Eylül 2019 tarihli genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

REFERANSLI 'MAKBUL VATANDAŞ'

Genelge, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın CHP'nin 'işe alım merkezi' olarak çalıştığını; iş umuduyla başvuran vatandaşların ise 'referansı olanlar, olmayanlar' diye ayrıldığını ortaya koydu. CHP kaynaklarına göre; İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilen başvurular yerine, 'makbul vatandaş' sınıfına ayrılan referanslılar işe yerleştirilecek.

YENİ İŞÇİ KIYIMLARI KAPIDA

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iş başvurularının yığılması nedeniyle İmamoğlu'na baskı yaptığı öğrenildi. Sayıları 30 bini bulan CV'lere yer açmak için belediyenin tüm kademelerinde yeni işçi çıkarmaların olacağı belirtiliyor.