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İBB'de skandal görüntüler! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan canlı yayında tepki gösterdi: Bunun adı eşkıyalık

31.07.2019 18:47

CHP'li belediyelerdeki işçilere yönelik baskı ve sendika değiştirme zorlaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye- İş yetkilileri İBB çalışanları sendika değiştirmeye zorluyor. O anlar bir işçi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan bu skandal olayla ilgili HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Yaşananları eşkıyalık olarak değerlendiren Arslan, "İş yerine topladıkları bir grup çapulcuyla işçilere baskı yapıyorlar, eşkıyalık yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını ve ekibini uyarıyorum. Bu eşkıyalara "dur" denmezse önümüzdeki süreçlerde daha büyük sorunlar oluşturacaktır. Bu yapılanlar asla kabul edilebilir bir şey değil" dedi.


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