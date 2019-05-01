CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa oturmasının ardından İBB çalışanlarına yönelik sosyal medya üzerinden istifa etmeleri için organize şekilde hakaret ve tehditlerle baskı yapılıyor. Konuyla ilgili aİBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şahin, "CHP'yi, İmamoğlu'nu ve seçimdeki usulsüzlükleri eleştirdiğimiz tweetler yeni atılmış gibi gösteriliyor. O tweetler daha önce atıldı.CHP'li bir başkan geldi diye fikirlerimiz değişecek değil." diye konuştu.
İBB’de istifa mobbingi! Çalışanlara hakaret ve tehditlerle baskı yapılıyor01.05.2019 17:48
- İBB’de istifa mobbingi! Çalışanlara hakaret ve tehditlerle baskı yapılıyor
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