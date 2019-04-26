İBB'de dijital veri krizinin perde arkası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belgelerin kopyalanarak gizli verileri dışarı çıkarma girişimi yargıdan döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verileri kopyalamak için getirdiği sözde "bağımsız uzman"ın ise CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararını aldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı konunun detaylarını anlattı. İşte çarpıcı bilgiler...
İBB'de dijital veri krizinin perde arkası26.04.2019 10:57
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