Haberler Web TV İBB'de dijital veri krizinin perde arkası

İBB'de dijital veri krizinin perde arkası

26.04.2019 10:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belgelerin kopyalanarak gizli verileri dışarı çıkarma girişimi yargıdan döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verileri kopyalamak için getirdiği sözde "bağımsız uzman"ın ise CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararını aldıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı konunun detaylarını anlattı. İşte çarpıcı bilgiler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları