Haberler Web TV İBB sosyal medyadan paylaştı! İşte büyük değişimin videosu

İBB sosyal medyadan paylaştı! İşte büyük değişimin videosu

19.06.2019 17:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 1994 yılından bu yana şehrin büyük değişim yolculuğu kullanıcılarla paylaşıldı. 'Büyük değişimden bugüne İstanbul'a yapılan yatırım ve hizmetlerimiz.' notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.


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