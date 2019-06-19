İBB sosyal medyadan paylaştı! İşte büyük değişimin videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 1994 yılından bu yana şehrin büyük değişim yolculuğu kullanıcılarla paylaşıldı. 'Büyük değişimden bugüne İstanbul'a yapılan yatırım ve hizmetlerimiz.' notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
İBB sosyal medyadan paylaştı! İşte büyük değişimin videosu19.06.2019 17:50
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