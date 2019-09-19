İBB Şehir Tiyatroları’nda ideolojik sansür! Yine ‘israf’ yalanına sarıldılar 19.09.2019 23:41

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı. ‘Herkesi kucaklama’ vaadiyle seçilen Ekrem İmamoğlu kadroları yeni sezonda Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala gibi muhafazakar düşünceye sahip yazarların oyunlarına ideolojik sansür uyguladı. Bu sansürü de işçi kıyımı ve kamu yararına fayda sağlayan vakıflara yardımları kestiğinde ‘israf’ı bahane ettikleri gibi yine ‘israf’ yalanıyla örtmeye çalıştı. Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran değerlendirmelerde bulundu. İşte Kenan Kıran'ın açıklamaları...

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı. 'Herkesi kucaklama' vaadiyle seçilen Ekrem İmamoğlu kadroları yeni sezonda Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala gibi muhafazakar düşünceye sahip yazarların oyunlarına ideolojik sansür uyguladı. Bu sansürü de işçi kıyımı ve kamu yararına fayda sağlayan vakıflara yardımları kestiğinde 'israf'ı bahane ettikleri gibi yine 'israf' yalanıyla örtmeye çalıştı. Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran değerlendirmelerde bulundu. İşte Kenan Kıran'ın açıklamaları...