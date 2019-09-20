İBB Şehir Tiyatroları’nda ideolojik sansür! Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala'ya ambargo 20.09.2019 16:54

İBB Şehir Tiyatroları'nın 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı. ‘Herkesi kucaklama’ vaadiyle seçilen Ekrem İmamoğlu kadroları yeni sezonda Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala gibi muhafazakar düşünceye sahip yazarların oyunlarına ideolojik sansür uyguladı. Bu sansürü de işçi kıyımı ve kamu yararına fayda sağlayan vakıflara yardımları kestiğinde ‘israf’ı bahane ettikleri gibi yine ‘israf’ yalanıyla örtmeye çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, sosyal alanda yaptığı ideolojik sansürleri sanat alanına da taşıdı.

MESCİD, CAMİ LOGOSU VE SAKALIN ARDINDAN MUHAFAZAKAR YAZARLARA SANSÜR

İBB TV'nin logosunda bulunan cami figürünü geçtiğimiz günlerde kaldıran İBB yönetimi, metrobüs durağındaki mescidi kapatma kararı almış bunun yanında sakal bırakan İETT şoförlerini hedef alarak "Cilt hastalığı raporu olan personel dışında sakal traşı zorunludur" açıklamasında bulunmuştu. İBB'nin bu ideolojik hamleleri sanat alanına da sıçradı.

Mustafa Kutlu, Necip Fazıl ve İskender Pala gibi muhafazakar yazarların oyunları İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarından çıkarıldı.

İstanbul Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yaptığı basın toplantısında, (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon çalışmalarının detaylarını paylaştı.

İDEOLOJİK SANSÜR UYGULADILAR YİNE 'İSRAF' YALANINA SARILDILAR

İBB Kültür Daire Başkanı Muratlı, Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş", Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" ve İskender Pala'nın "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılmasını işçi kıyımı ve kamu yararına fayda sağlayan vakıflara yardımları kestiklerinde 'israf'ı bahane ettikleri gibi yine 'israf' yalanıyla örtmeye çalıştı.

Muratlı şu ifadeleri kullandı:

"Çıkarılma kelimesini çok sert buluyorum. Onu şöyle söylesek daha uygun olur. Çünkü biz o niyetle hareket ettik. Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek, ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti ve biz ekonomik kaygıları başta tutmak, ayrıca kendi oyuncularımızı ön plana çıkarmak için, Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli sanatçıları oyuncuları var, onlarla beraber kendi oyunlarımızla ve oyuncularımızla ortaya çıkmak adına, sadece ikisini repertuvardan kaldırdık."