İBB paylaştı! İşte İstanbul'un büyük değişim yolculuğu 20.06.2019 00:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından bir video paylaşımında bulundu. Paylaşımda "İstanbul’un büyük değişim yolculuğu 1994’te başladı. Büyük değişimden bugüne İstanbul’a yapılan yatırım ve hizmetlerimiz." ifadelerine yer verildi. İşte İstanbul’un büyük değişim yolculuğunu anlatan muhteşem video...