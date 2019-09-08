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İBB önündeki emek mücadelesi 11. gününde! İşten çıkartılan İBB çalışanı gözyaşlarını tutamadı

08.09.2019 00:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorgusuz sualsiz işten çıkarttığı emekçilerin mücadelesi 11. gününe girdi. A Haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde işten çıkartılan emekçilerle konuştu, yaşadıkları mücadeleyi ekranlara yansıttı. İşten çıkarılan bir çalışanın yaşadığı sıkıntıları anlattığı anlarda gözyaşı dökmesi sonrasında sunucu Cansın Helvacı'nın da gözleri doldu.


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