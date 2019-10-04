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İBB önünde işçilerin eylemi 38. gününde! Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor

04.10.2019 16:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atılan işçilerin Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde eylemleri 38. gününde devam ediyor. Haksız şekilde işten çıkarılan vatandaşlar, işlerini geri alana kadar eyleme devam edecekleri mesajını verdi.


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