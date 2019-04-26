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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İmamoğlu'nun vaadini çürüttü

26.04.2019 12:44

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerler eleştirdi. Göksu alkış alan o sözlerinde İmamoğlu'nun ağaç vaadini de çürüttü. İşte o anlar...


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