İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İmamoğlu'nun vaadini çürüttü 26.04.2019 12:44

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerler eleştirdi. Göksu alkış alan o sözlerinde İmamoğlu'nun ağaç vaadini de çürüttü. İşte o anlar...