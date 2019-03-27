İBB 'İstanbul Senin' sloganını tescillemişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Ekim 2018 yılında Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında da kullanılan “İSTANBUL SENİN” sloganını tanıttı. İBB iştiraki Belbim A.Ş. bu tarihte “İstanbul Senin” sloganının tescil belgesi almıştı.
İBB 'İstanbul Senin' sloganını tescillemişti27.03.2019 20:00
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