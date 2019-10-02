İBB İmamoğlu'nu yine yalanladı! Değişikliğe uğrayan 11 deprem alanının 8'i CHP'li belediyenin! 02.10.2019 15:44

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplanma alanları hakkındaki iddialarını İBB verileri yalanladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyeye soru yöneltiğini de söyleyerek "İmamoğlu’nun söylediğinin aksine sadece 11 alanın değişikliğe uğradı. Belediyenin söylediği 11 alanın 8’i CHP’li belediyelerin elinde” dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplanma alanları hakkındaki açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Biz depremle ilgili konular konuşmamız gerekirken biz maalesef ki sonrasındaki manipülasyonları konuştuk. Sanki depremle ilgili konuşacak bir şeyi olmayanlar, başka şeyleri konu ederek aslında geçmişte AK Partili belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri bir anda yok sayıp davet edildi mi edilmedi mi konusuna dönüştü" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İLE İLGİLİ KONUŞACAK BİR ŞEYİ OLMAYANLAR...

Deprem'deki panik ortamının yöneticiler tarafından sakinleştirilmesi gerekirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun infial yaratabilecek bir açıklama yaptığını söyleyen Tevfik Göksu, "Deprem olduğu zaman vatandaşı sakinleştirme yönünde açıklamalar yapmak gerekir. Fakat biz burda bu şekilde açıklamalar yapmak yerine "İstanbul'da toplanma alanları yok. Toplanma alanları imara açıldı" gibi bir açıklama duyduk. Herhalde İstanbul ile ilgili konuşacak bir şeyi olmayanlar böyle bir manipüle durumuna geçtiler" şeklinde konuştu.

Toplanma alanlarının değişkenlik gösterebileceğini söyleyen Göksu, "Toplanma alanları imara açıldı, yerlerine alışveriş merkezi yapıldı gibi açıklamaların kökü yalan. Toplanma alanı dediğiniz şey bir bölgede sabit tutulacak bir yer değildir. Değişkendir. Çünkü sabit olması için bizim planlarımızda toplanma alanı diye bir bölümün olması gerekir" dedi.

AFAD'A GÖRE İSTANBUL'DA 2 BİN 864 TOPLANMA ALANI VAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplanma alanları sayısı hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Göksu, "AFAD'ın verilerine göre şuan İstanbul'da 2 bin 864 toplanma alanı bulunmakta." İfadelerini kullandı.

İBB İMAMOĞLUNU YALANLADI DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN 11 ALANIN 8'İ CHP'Lİ BELEDİYEDE!

Konuyla ilgili İBB'ye soru yöneltildiğini de sözlerine ekleyen Göksu, İmamoğlu'nun söylediğinin aksine sadece 11 alanın değişikliğe uğradığını söyleyerek "Belediyenin söylediği 11 alanın 8'i CHP'li belediyelerin elinde" dedi.